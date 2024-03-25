Кто из знаменитостей оказался свидетелем теракта в Crocus City Hall

Всех террористов, устроивших теракт в Подмосковном Crocus City Hall, отправили в СИЗО.

В день теракта в Подмосковном Crocus City Hall очевидцами стали несколько российских звезд, спортивный комментатор и депутат Госдумы.

1. Группа «Пикник»

В этот страшный день большинство посетителей центра пришли на концерт группы «Пикник». До мероприятия оставались считанные минуты, как в зал ворвались таджикистанские террористы — они начали расстреливать людей, а затем подожгли зал.

Участники группы и их менеджер Юрий Чернышевский остались в безопасности, в момент теракта они еще были в гримерке. Их вывели через запасной выход.

2. Комик Сергей Светлаков

Сергей Светлаков находился в центре событий, он находился в здании центра, когда прогремели выстрелы. Артист во время успел покинуть помещение. Светлаков выразил соболезнования всем, кто пострадал в этот день.



«Мы живы...всем здоровья», — написал он в своем телеграм-канале.

3. Виктор Гусев

Спортивный комментатор Виктор Гусев также оказался в Крокус Сити во время теракта, ему удалось выбраться вместе с семьей. Он выразил сожаление по поводу трагедии и надеется на строгое наказание виновных.

4. Оркестр Ленинградской области

Оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова избежал трагедии благодаря оперативной эвакуации музыкантов. Дирижер отметил, что ситуация могла обернуться еще страшнее.

5. Депутат Айдар Метшин

Депутат планировал посетить концерт группы «Пикник». По его словам, что за несколько минут до начала концерта зал был уже заполнен на треть, а сам Метшин стоял в этот момент в партере.

Депутат заметил шумное движение сзади, когда большое количество людей рванули к выходу. В эту минуты раздались выстрелы.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в этом чудовищном в террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Как человек, находившийся внутри событий в момент совершения террористического акта, хочу сказать, что террористам не удастся достичь цели — посеять панику и страх в нашем обществе. Мы консолидируемся в сострадании к погибшим и пострадавшим в этом зверском убийстве ни в чем неповинных людей, которому не может быть оправдания. И станем сплоченнее! Скорблю и разделяю боль семей, потерявших своих любимых. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что все причастные к этому ужасному злодеянию понесут заслуженное наказание. Для всех очевидцев трагедии ночь осталась в памяти как кошмар, а запах пороха до сих пор напоминает им о трагедии», — прокомментировал он.

Напомним, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл» отправили в СИЗО. По решению суда, все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Файзов Мухаммадсобир, пробудут под стражей минимум до 22 мая 2024 года.