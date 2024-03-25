Обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл» отправили в СИЗО

Появились кадры из зала суда, куда направили всех обвиняемых в теракте.

Четверо террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», доставили в Басманный суд Москвы.

По решению суда, все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Файзов Мухаммадсобир, пробудут под стражей минимум до 22 мая 2024 года.

Все задержанные обвиняются в преступлении по статье «Теракт, повлекший смерть человека».

Напомним, что 22 марта 2024 года группа вооруженных людей устроила стрельбу в зале перед началом концерта группы «Пикник» в Подмосковье, после чего погибло 137 человек, более 180 получили ранения. Террористы после стрельбы попытались добраться на машине до Украины, однако 11 фигурантов дела, в том числе 4 подозреваемых в стрельбе, задержали.