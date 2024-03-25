МЧС ликвидировали последствия пожара после теракта в подмосковном «Крокусе»

Все последствия ликвидировали к 18.40 по московскому времени.

Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» после теракта ликвидировали сегодня, 25 марта. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

В сообщении говорится, что к 18.40 по московскому времени специалисты ликвидировали все последствия пожара.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о террористах, которые устроили стрельбу и пожар в «Крокусе». Он считает, что всех причастных к теракту надо убить.