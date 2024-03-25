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общество

Медведев считает, что нужно убить всех причастных к теракту

Фото: Совбез РФ

Он отметил, что Россия отомстит за каждого пострадавшего в этом теракте.

В своем личном телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался относительно теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл».

Зампред Совбеза призвал ликвидировать всех нападавших.

«Гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — сказал Медведев.

Ранее мы писали, что террористам, устроившим стрельбу в Подмосковье, обещали 500 тысяч рублей на всех.

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Игорь Кириченко
Журналист

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