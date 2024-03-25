Террористам, устроившим стрельбу в Подмосковье, обещали 500 тысяч рублей на всех

Половина этой суммы была переведена им на банковскую карту.

Басманный суд Москвы установил, что нападавшие на «Крокус Сити Холл» террористы не должны были получить 500 тысяч рублей на каждого, а общая сумма составляла 500 тысяч рублей для всех. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Из суммы в 500 тысяч рублей половина, то есть 250 тысяч рублей, была переведена на банковскую карту одного из подозреваемых, Шамсидина Фаридуни.

Ранее Фаридуни сообщил о гонораре в 500 тысяч рублей, но его слова были неправильно поняты как обещание каждому из преступников получить эту сумму.

Суд арестовал четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»: Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидина и Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича. Все они останутся в заключении до 22 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске «сменившего пол» цыгана-экстрасенса отправили в колонию за приворот на 5 млн.