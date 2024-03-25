В Новосибирске «сменившего пол» цыгана-экстрасенса отправили в колонию за приворот на 5 млн

В Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли приговор цыгану Дмитрию Пащенко, который сначала под именем Маргариты колдовал в Кемеровской области, а потом решил продолжить карьеру в столице Сибири.

Дмитрий Пащенко начал карьеру «экстрасенса» с 20 лет. Для конспирации цыган надел юбку и каблуки. Под именем Маргариты с 2015 года он путешествовал по городам Ленинск-Кузнецкий и Полысаево Кемеровской области.

С 2015 по 2018 год цыганка Маргарита обобрала несколько доверчивых женщин, собрав с них по 40 000 рублей за обряды по восстановлению семейного счастья и устранению порчи с детей. Тогда же Дмитрия Пащенко разоблачили полицейские, у которых он попросился в туалет, мужской.

В первый раз цыган-экстрасенс получил условный срок, ему следовало отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и встать на путь исправления, но Дмитрий Пащенко этого не сделал, а карьеру продолжил.

Второй раз маг и кудесник, в 2018 году был приговорён Беловским городским судом Кемеровской области к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Пащенко должен был сам добраться до колонии-поселения, где ему предстояло отбывать срок. Но вместо этого экстрасенс отправился в Новосибирск.

Приворот на 5 миллионов

В Новосибирске Дмитрий Пащенко решил уже работать в мужском обличии. Однако суть мошенничества не поменялась. На этот раз маг-экстрасенс нашёл клиентку побогаче: женщина обратилась к экстрасенсу за помощью для решения проблемы с возвращением мужа в семью.

Жертва афериста передала ему около 5 000 000 рублей. Маг колдовал-колдовал, но супруг на путь исправления не встал, тогда обманутая жертва обратилась в правоохранительные органы. Оказалось, что Дмитрий Пащенко уже был в розыске, поэтому ему вменили сразу часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Учитывая длительные гастроли Маргариты, в конце июля прошлого года Железнодорожный районный суд Новосибирска постановил поместить Дмитрия Пащенко в СИЗО. А сегодня, 25 марта, в зале суда огласили обвинительный приговор.

«Приговором суда Пащенко Д.П. признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима,

- сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. – В срок отбывания наказания зачтено время содержания Пащенко Д.П. под стражей по данному уголовному делу с 28.07.2023».

Также Железнодорожный районный суд постановил, что горе-экстрасенс должен выплатить обманутой дважды клиентке 5 000 000 рублей в качестве возмещения материального ущерба.