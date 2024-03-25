На Урале обрушилась шахта и завалила четырех рабочих

Происшествием уже заинтересовались в прокуратуре Свердловской области.

Сегодня, 25 марта, в шахте «Кальинская» под Североуральском произошел горный удар, который вызвал обвал породы, завалив двух горняков.

Специалисты предприятия «Севуралбокситруда» начали разбор завала, а затем на место прибыли горноспасатели. По данным телеграм-канала «112», под завалами находятся четыре шахтера.

Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения требований охраны труда. Обвал произошел на глубине 1130 метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска пропал после теракта в подмосковном «Крокусе».