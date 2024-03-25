Новосибирские пенсионеры смогут посетить зоопарк бесплатно

В зоопарке необходимо предъявить паспорт или пенсионное удостоверение.

В апреле 2024 года пенсионеры в Новосибирске смогут бесплатно посетить зоопарк имени Р.А. Шило. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

С 1 по 22 число в зоопарке пройдет декада пожилого человека. Вход будет бесплатным для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Чтобы воспользоваться льготным посещением необходимо предъявить паспорт или пенсионное удостоверение для подтверждения возраста. Также возможно бесплатное посещение для людей с инвалидностью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что реабилитационный центр в Новосибирской области обвиняют в похищении.