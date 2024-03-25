Реабилитационный центр в Новосибирской области обвиняют в похищении

В Новосибирской области военный пенсионер обратился в правоохранительные органы с обвинениями в похищении в частном реабилитационном центре в Колыванском районе.

По словам мужчины, в результате пребывания в учреждении его довели до состояния глубокой дистрофии. В подтверждение своих слов пенсионер предоставил медицинские документы.

По информации заявителя, его похитили в ноябре 2021 года, и только через 13 месяцев он смог освободиться. Кроме того, мужчина утверждает, что в процессе его пребывания в центре он лишился своей квартиры.

Одним из ключевых людей в этой ситуации является мать пенсионера, которая настаивала на лечении своего сына.

Следует отметить, что среди пациентов реабилитационного центра были как алкоголик, наркоманы, так и пожилые люди, которых отдали туда их родственники. В связи с этим полицейские начали расследование по данному факту и возбудили уголовное дело.

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