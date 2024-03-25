Под Новосибирском устанавливаются обстоятельства подтопления баржи на реке Обь

В Новосибирской области транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия с баржей на реке Обь.

По предварительным данным, 25 марта около 15 часов по местному времени в Ленинском районе Новосибирска в Яринском затоне реки Обь произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи. Она была загружена двумя другими судами.

Спецслужбаы принимают меры к недопущению загрязнения водного объекта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения природоохранного законодательства при отстое речных судов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области отменили режим ЧС, который ввели 19 января.