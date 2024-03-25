Прочь из России! В Новосибирске депутат Антонов предложил меры борьбы с террористами-мигрантами

Новосибирцы скорбят после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Депутат горсовета и советник главы ДНР Ростислав Антонов рассказал, какие меры следует принять, чтобы мигрантов, способных на такую расправу, вовремя остановить.

Жестокая расправа террористов в «Крокус Сити Холле», в ходе которой погибли 137 человек, вскрыла много пробелов в работе с мигрантами. Так, например, Далерджон Мирзоев был временно зарегистрирован в Новосибирске, но уже в январе должен был депортирован на родину.

«Основная причина этого теракта заключается в том, что у нас сформировалась питательная среда для миграции. У нас есть структуры, которые а) принимают мигрантов, б) занимаются их легализацией, также есть масса резиновых квартир, где они могут прописаться и разместиться, — высказал своё мнение в разговоре с корреспондентом Сиб.фм депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. –

Сформирован чёрный рынок. Чудовище Мирзоев, который, оказывается, здесь у нас в Новосибирске имел патент. В январе он должен был уехать из России. Но он не уехал никуда, остался работать нелегально. Возникает вопрос к нашим контролирующим органам: вы зачем патенты выдаёте? И не можете ничего контролировать. Начинать надо не с этого, а распутывать клубок миграционных проблем нужно начинать с приведения в порядок нашей хаотичной и непоследовательной российской миграционной политики. Преступность в мигрантской среде, лишь следствие, а не первопричина».

Как считает новосибирский депутат, мигранты дают большую нагрузку на социальную систему: поликлиники и детские сады, и налоги за это перечисляют россияне. Ростислав Антонов предлагает изменить правила.

«Пусть там они и проходят курсы русского языка, истории и т.д. Пусть там подписывают контракты – безо всяких семей, детей. По приезду сюда пусть бы им предоставлялось общежитие с нормальными, человеческими условиями. С нормальными санитарными нормами: не 50 человек в одной комнате, друг у друга на головах, а чтобы жили, как люди. Чтобы компании обеспечивали их всеми социальными нормами, которые положены,

- считает депутат. – Чтобы они жили организовано в общежитии, а не шатались по городу до конца контракта. А после окончания контракта – собрались и поехали на родину, с почетом и уважением».

В первую очередь новосибирский депутат считает необходимым закрыть фирмы по легализации мигрантов. У парламентария остаётся много вопросов по поводу того, как не говорящие по-русски приезжие получают паспорта.

«Я думаю, это сразу должно быть дисквалифицирующим признаком: значит, паспорт купили! А сейчас мы получаем хаотичное движение мигрантов, их рабское, униженное положение здесь, рост экстремизма в среде мигрантов, работу различных вербовщиков. И в итоге, мы получаем трагедии, — продолжает Ростислав Антонов.

– Этот Мирзоев в Новосибирске работал таксистом: он возил наших детей, жён.... А если ввести те меры, которые я предложил выше, мигранты будут под контролем: мы будем знать, где, кто и в какое время находится, за какой фирмой он закреплён. Он не будет шататься по стране, и мы сможем проконтролировать его отъезд».

Также новосибирский депутат предлагает, чтобы мигранты сразу оставляли российскому государству залог на покупку обратного билета. Это сэкономит средства на депортацию нарушителей.

«И, конечно, надо прекращать эту практику безумных амнистий всех, кого депортировали: депортировали, значит, депортировали – запрет на въезд, всё до свидания! Необходим и биометрический контроль: потому, что человека депортировали, а он снова купил паспорт и к нам приехал», — заключил Ростислав Антонов.