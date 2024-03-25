Новосибирский школьник за рулем иномарки пострадал в ДТП

В Ленинском районе Новосибирска около 03:50 часов 25 марта подросток 2009 года рождения попал в аварию на Hyundai Solaris.

По информации Госавтоинспекции, происшествие случилось на пл. Энергетиков, когда подросток, двигаясь со стороны ул. Широкая в сторону моста Димитрова, не справился с управлением и врезался в бетонный блок, что привело к опрокидыванию автомобиля.

В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован. ГИБДД приняла решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Родителям подростка грозит обвинение в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, что может повлечь за собой предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей, если подтвердится, что они не контролировали действия ребенка за рулем.

Также учитывается возможность увеличения штрафа до 30 тысяч рублей, если выяснится, что подросток управлял автомобилем без соответствующего водительского удостоверения и с разрешения родителей. В данном случае такое действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

Помимо административных мер, подростка также могут поставить на профилактический учет в органах по делам несовершеннолетних, для более глубокого изучения ситуации и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пенсионера в подъезде дома сбил автомобиль.