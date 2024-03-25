В Новосибирске пенсионерку в подъезде дома сбил автомобиль

25 марта в Новосибирске кроссовер влетел в подъезд и сбил выходившую из него пожилую женщину.

Происшествие случилось в доме № 11 на улице Ватутина, сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black по данным подписчика.

Водитель Toyota Highlander, сдавая назад, влетел в подъезд, помяв входную дверь, а вместе с ней — выходившую на улицу женщину. Рядом с ней был еще пожилой мужчина, который не пострадал.

Сибирячку увезли в больницу на скорой помощи в тяжелом состоянии.

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