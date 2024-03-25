Новосибирский суд ужесточил наказание мужчине, сбившему палатку с рыбаками

Новосибирский областной суд удовлетворил представление прокурора по поводу смягчения наказания водителю, сбившему палатку с рыбаками.

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор против 33-летнего жителя Омской области, который признан виновным в наезде на палатку с рыбаками, что привело к смерти одного из них. Ему изначально было назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% дохода.

Суд установил, что осужденный, будучи пьяным, ехал на высокой скорости по льду озера, где находились рыбаки. Он не учел особенности дорожных условий, не снизил скорость и совершил наезд на палатку.

Прокуратура района обжаловала решение суда, считая наказание слишком мягким. Новосибирский областной суд поддержал их позицию, изменив приговор на 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пресекли организацию и проведение aзартных игр.