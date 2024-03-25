Осенью в Новосибирск на открытие своего ресторана прибудет Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье прилетит в Новосибирск на открытие своего ресторана.

Как сообщает Gorsite, известного артиста ждут примерно в сентябре — точных дат нет.

Недавно стало известно об открытии в Новосибирске ресторана «Жерарня». Сейчас точка общепита работает в техническом режиме. Это совместный проект местного бизнесмена Дениса Иванова и Жерара Депардье.

«Жерарня» расположена в центре города, с общими инвестициями в размере 120 млн рублей. Меню ресторана будет включать в себя французские, русские и европейские блюда.