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общество

Осенью в Новосибирск на открытие своего ресторана прибудет Жерар Депардье

Фото: Telegram Киоск. Рестораны Новосибирска

Французский актер Жерар Депардье прилетит в Новосибирск на открытие своего ресторана.

Как сообщает Gorsite, известного артиста ждут примерно в сентябре — точных дат нет.

Недавно стало известно об открытии в Новосибирске ресторана «Жерарня». Сейчас точка общепита работает в техническом режиме. Это совместный проект местного бизнесмена Дениса Иванова и Жерара Депардье.

«Жерарня» расположена в центре города, с общими инвестициями в размере 120 млн рублей. Меню ресторана будет включать в себя французские, русские и европейские блюда.

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Галина Чебыкина
Журналист

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