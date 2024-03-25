«Радовалась гибели жертв»: новосибирскую школьницу затравили в сети за насмешку над терактом в «Крокус Сити Холл»

Новосибирскую школьницу осудили за насмешку над терактом.

В Telegram-канале «Новосибирский паблик» появилось видео, на котором новосибирская школьница решила поглумиться над трагедией, произошедшей 22 марта в «Крокус Сити Холл».

Девушка на видео в приподнятом настроении пела песню «Гори», после чего на нее посыпалась масса осуждений в комментариях — ее веселье не поддержали подписчики канала.

Через время школьница записала ответ на собственное видео, где решила извиниться за исполненную песню.

«Я осуждаю свои слова и написала позже, что сожалею о произошедшем и сочувствую семьям погибших», — высказалась она.

Однако после этого девушку продолжили осуждать еще больше, теперь за то, что она извинилась «неискренне» и слишком быстро осознала содеянное.

«Сначала вытворяют, потом думают», — написал один из подписчиков канала.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что группа вооруженных людей 22 марта устроила стрельбу в зале перед началом концерта группы «Пикник» в Подмосковье.