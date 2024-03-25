Скончался 50-летний актер из «Бандитского Петербурга» Александр Карпухов

Карпухов родился в 1974 года в Ленинграде.

Актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Карпухов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега по Санкт-Петербургскому Молодежному театру на Фонтанке Александр Андреев.

Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде. Он учился в Институте авиаприборостроения, а затем в 1994 году в СПбГАТИ. Актер с 1999 года служил в Молодежном театре на Фонтанке и снимался в эпизодических ролях в кино и сериалах.

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