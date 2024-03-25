Стало известно, как живут люди в Хилокском районе Новосибирска

Хилокский жилмассив в Новосибирске стал свидетелем значительных изменений в последние годы. Некоторые местные жители отмечают улучшения, в то время как другие продолжают испытывать проблемы.

Местные власти сообщают о дополнительных мерах безопасности в районе, что привело к уменьшению мусорных куч и незаконных свалок. На границах между рынком, кладбищем и жилой зоной появилась более чистая и ухоженная территория.

Андрей, один из местных дворников, активно работает над поддержанием порядка, но отмечает проблемы с незаконной торговлей и мусором, оставляемым после нее.

Однако, не все жители считают, что ситуация улучшилась. Наталья, живущая возле рынка, выражает обеспокоенность ростом числа мигрантов, их поведением и проблемами с торговцами, мешающими обычной жизни.

Мнения о состоянии района различны среди жителей. Олег отмечает, что проблемы с мусором и незаконной торговлей сохраняются, особенно в летний период.

Ульяна, активистка района, признает некоторые улучшения, такие как установка детской площадки и вырубка опасных кустов. Однако, она также выражает обеспокоенность большим количеством самостроев и возможностью пожара из-за неправильного обращения с мусором.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске закрыли скандальный ночной клуб Nebar без «голой вечеринки».