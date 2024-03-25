«Тюрьма будет хуже»: новосибирский юрист Денисов высказался о смертной казни для террористов

По мнению юриста из Новосибирска Вячеслава Денисова в России нельзя снимать мораторий на смертную казнь.

Новосибирский юрист считает, что террористов, устроивших 22 марта трагедию в подмосковном ТЦ "Crocus City Hall", нельзя казнить. Об этом он сообщил корреспонденту Сиб.фм.

«Отмена моратория на смертную казнь, в таком случае, на мой взгляд, будет являться доказательством того, что общество сломалось под воздействием террористов», — считает юрист.

Денисов отметил, что практика во всем мире показывает, что существуют судебные ошибки, а также гуманизм должен превалировать над методами средневековья.

«По этой причине был наложен мораторий на смертную казнь. И вновь вернуться к ней из-за такого события будет означать, что мы не справились. На самом деле мы справились. Наш народ един, как показали последние события», — считает он.

Юрист напомнил, что в законодательстве РФ для таких преступников предусмотрено пожизненное заключение.

«Многие из тех, кто совершает подобные преступления, оказываются в колониях особого режима и многие высказывают сожаление о том, что в отношении них не была приведена высшая мера в виде смертной казни», — Денисов считает, что тюрьма для террористов будет хуже, чем казнь.



Как ранее писал Сиб.фм, один из террористов, устроивших теракт в Подмосковном Crocus City Hall 22 марта, проживал в Новосибирске.