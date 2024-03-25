В Новосибирске экс-гендиректора завода «Тяжстанкогидропресс» отправили в СИЗО

Кировский районный суд Новосибирска ограничил свободу бывшего генерального директора завода «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина, подозреваемого в крупных финансовых нарушениях.

Решение суда было принято после того, как Степакин нарушил установленные ограничения на его действия, общаясь со свидетелями по делу и используя мобильный телефон, несмотря на запрет, введенный судом в августе 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Новосибирск».

Степакин и еще один бывший генеральный директор завода Виктор Арановский представли перед судом по обвинению в крупных финансовых махинациях на сумму более 200 миллионов рублей. Им инкриминируются мошенничество, присвоение или растрата, отмывание денег и преднамеренное банкротство. С 2016 по 2020 год бывшие топ-менеджеры компании сознательно проводили сделки по отчуждению имущества по заниженным ценам без согласования с акционерами и советом директоров.

Рассмотрение дела по существу началось в октябре 2023 года в Кировском районном суде. На первом слушании обвиняемые отказались признавать свою вину.

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