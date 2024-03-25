В Новосибирске фурам запретят движение по некоторым улицам

Запрет будет действовать с 8 апреля по 19 мая.

В Новосибирске грузовым автомобилям разрешат проезд только по девяти улицам с 8 апреля по 19 мая. Об этом сообщает мэрия.

Запрет касается фур с грузом или без него, нагрузка на ось которых превышает шесть тонн, а также технологических грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более семи тонн.

Разрешенные для движения улицы включают Хилокскую, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистскую, Бердское шоссе и Старое шоссе. Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, в противном случае предусмотрены штрафы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стали известны подробности поджога военных магазинов.