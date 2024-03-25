В Новосибирске на Ипподромской произошло ДТП с тремя машинами

Авария произошла на Ипподромской в Новосибирске — пострадали четыре человека.

По данным ГИБДД Новосибирска, 24 марта водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал по Ипподромской и напротив дома по адресу Серебренниковская столкнулся со стоящим автомобилем Haval, в результате чего автомобиль врезался в другой Haval, который стоял в полосе для разворота.

В связи с сильным столкновением, в аварии пострадала женщина за рулем стоящего Haval и три пассажира в ее автомобиле.

Напомним, что женщина погибла в ДТП с грузовиком в Чановском районе.