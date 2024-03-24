Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Чановском районе

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

Смертельное ДТП произошло в Чановском районе Новосибирской области. По информации Госавтоинспекции, 24 марта в 2:50 утра на трассе Р-254 «Иртыш» произошел наезд на пешехода. В результате аварии погибла женщина 1985 года рождения.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Dongfeng с полуприцепом не смог избежать столкновения с пешеходом, который находился на проезжей части и не имел светоотражающих элементов на одежде.

Сейчас проводится доследственная проверка по данному случаю. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что особенно важно быть осторожным в темное время суток за пределами населенных пунктов и использовать светоотражающие элементы на одежде для повышения видимости.

Напомним, ранее под Новосибирском четыре человека пострадали в тройном ДТП.