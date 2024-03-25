В Новосибирске продают шерсть и усы кота за тысячу рублей

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже усов и шерсти рыжего кота.

Женщина предлагает новосибирцам «собрать своего кота». Она уточнила, что волосяной покров животного выпал естественным образом за семь лет его жизни.

Продавец также отметила, что шерсть кота была скатана в шарики для более удобного хранения. За этот необычный товар женщина просит тысячу рублей. Деньги будут направлены на корм пушистику.

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