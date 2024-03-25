В Новосибирской области житель Бердска нашел рога доисторического бизона

Житель Бердска нашел на берегу Оби останки древнего зверя.

Россиянин Сергей Денисов обнаружил фрагменты черепа и большие рога доисторического животного в зоне затопления старого Бердска под Новосибирском и передал находку в местный музей. Об этом пишет Gorsite.

Специалисты отдела хранения предположили, что это рога и часть головы бизона, и для подтверждения догадок направили запрос в Институт археологии и этнографии СО РАН. По результатам осмотра палеозоолог Сергей Васильев сделал вывод, что житель обнаружил череп степного бизона.

Сохранилась лобно-затылочная часть с неполностью сохранившимися роговыми стержнями. Предполагаемый возраст находки — 30-50 тысяч лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска предложили технологию вторичной переработки бетона.