В России предлагают ужесточить контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле»

После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» в России планирует повысить контроль за притоком в страну иностранцев.

«Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. Речь идет о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в «Крокусе» повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД РФ.

Трагедия произошла 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Всех четверых исполнителей — иностранных граждан — отправили в СИЗО. Сегодня, 25 марта, стали известны имена еще троих мигрантов, которые могут быть причастны к теракту.