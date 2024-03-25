В России заявили о повышении пенсионного возраста на три года

Названы группы россиян, которые с 2024 года будут выходить на пенсию позже на три года, чем раньше.

Запущенный процесс увеличения пенсионного возраста закончится только в 2028 году. К этому времени мужчины смогут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.

Так, с 2024 года мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966 году, будут переходить на страховую пенсию по возрасту. Их пенсионный возраст составит 63 года и 58 лет соответственно. Но помимо возраста учитывается и трудовой стаж — не менее 15 лет и набор 28,2 пенсионных коэффициента будут необходимы для получения пенсии.

Напомним, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в нашей стране вырос сразу на 18,5 процента.