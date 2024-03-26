Бастрыкин контролирует ситуацию с отравившимися в садике Новосибирска детьми

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, связанную с отравлением нескольких детей в детском саду № 95.

Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку и лично следит за ее ходом. Он поручил подготовить доклад о ее промежуточных результатах.

Напомним, мать одного из пострадавших детей сообщила, что у двух детей был диагностирован сальмонеллез. В связи с инцидентом детский сад был закрыт на карантин. Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку в учреждении.

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