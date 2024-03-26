Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139

В СК РФ сообщили, что количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 139.

Из общего числа опознанных погибших от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара 45 человек, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В течение 26 марта будет полностью завершена поисковая операция, заявил губернатор Подмосковья Воробьев.

Напомним, ранее всех четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили в СИЗО. Трагедия произошла 22 марта. А 25 марта к ним присоединились еще трое подозреваемых: Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича.