Что известно о главаре террористов, напавших на подмосковный «Крокус»

На прошлой неделе в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого четверо иностранных граждан вошли в здание и открыли огонь по безоружным посетителям, включая детей и женщин.

Обвиняемый в террористическом акте, гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, возглавлял группу из четырех террористов, которые совершили это ужасное преступление.

Следствие установило, что Фаридуни получал инструкции от «куратора» и координировал действия группы, распределяя роли и организуя отход после теракта. За свою работу четверо террористов получили 500 тысяч рублей. Известно, что Фаридуни прибыл в Россию из Турции и один раз посещал «Крокус Сити Холл» перед совершением теракта.

Спецслужбы и правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

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