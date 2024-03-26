В Новосибирске стали известны подробности жизни террориста Мирзоева

Стали известны подробности, как жил один из террористов, захвативших «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 22 марта 2024 года в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел страшный теракт, в результате которого пострадало более 180 человек, а погибло 137. Всех причастных к происшествию поймали и отправили в СИЗО. По решению суда каждый из них пробудет под стражей до 22 мая текущего года.

Во время заседания в суде выяснилось, что у одного из фигурантов уголовного дела была временная регистрация в Новосибирской области.

32-летний Далерджон Мирзоев уроженец Таджикистана, у него есть жена и четверо несовершеннолетних детей. Сейчас жена беременна пятым.

Обвиняемый ранее несколько раз уже приезжал в Россию на заработки, оставив семью на родине. В Новосибирске он временно был прописан в Кировском районе — с октября 2023 года по 13 января.

Там Мирзоев жил у дальних родственников, некоторое время подрабатывал в такси. Но позже, по их словам, он съехал к другу в Москву и о нем больше никто не слышал.

Однако в связи с произошедшими событиями 22 марта, родственники узнали про террориста после освещения в новостях — они осудили его действия и сообщили, что не хотят иметь ничего общего с ним.