Депутата Горсовета Наталью Пинус могут досрочно лишить полномочий в Новосибирске

Депутатских полномочий могут лишить депутата Горсовета Наталью Пинус.

На сайте муниципального парламента опубликовали информацию о том, что 27 марта депутата Новосибирска Наталью Пинус могут досрочно лишить полномочий.

Сообщается, что она была независимым депутатом округа №45 в Академгородке Новосибирской области.

Напомним, что в своем Telegram-канале депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус объявила о своем намерении покинуть должность. По ее словам, одна из причин ухода связана с отменой прямых выборов мэра.