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общество

Депутата Горсовета Наталью Пинус могут досрочно лишить полномочий в Новосибирске

Фото: сайт Совета депутатов Новосибирска

Депутатских полномочий могут лишить депутата Горсовета Наталью Пинус.

На сайте муниципального парламента опубликовали информацию о том, что 27 марта депутата Новосибирска Наталью Пинус могут досрочно лишить полномочий.

Сообщается, что она была независимым депутатом округа №45 в Академгородке Новосибирской области.

Напомним, что в своем Telegram-канале депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус объявила о своем намерении покинуть должность. По ее словам, одна из причин ухода связана с отменой прямых выборов мэра.

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Валерия Митрохина
Журналист

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