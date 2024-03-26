Еще троих причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» арестовали в Москве

В Москве были задержаны фигуранты по делу о теракте.

Как сообщает пресс-служба «Суды общей юрисдикции города Москвы», 25 марта в Москве задержали троих мужчин, которые были причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».

Исломовы Диловар, Аминчон и Исроил являются родственниками — отец и два сына. Один из них ранее был владельцем той самой машины, на которой террористы пытались скрыться после преступления 22 марта. Об этом рассказали РИА Новости.

Сейчас все обвиняемые заключены под стражу на месяц — им выдвинуто обвинение по статье «Террористический акт».

Ранее Сиб.фм сообщал, что родственники террориста Мирзоева съехали из своей квартиры в Новосибирске.