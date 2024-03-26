Эскортницы не подпустят к себе покусавшего в Новосибирске официантку Кологривого

Популярное эскорт-агентство запретило актеру Никите Кологривому пользоваться услугами своих сотрудниц.

Запрет появился после того, как звезда «Слова пацана» укусил официантку в новосибирском баре. Сообщение опубликовали в Telegram-канале агрегатора анкет девушек.

«Никите Кологривому запрещено пользоваться нашим сервисом из-за его неадекватного поведения. Напомним, ранее актер укусил девушку-официантку. Эскортницам мы настоятельно рекомендуем отказаться от встреч с этим персонажем», — гласит запись в Telegram-канале агентства.

Ранее актер Кологривый пожаловался на содержание в изоляторе Новосибирска.