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общество

Эскортницы не подпустят к себе покусавшего в Новосибирске официантку Кологривого

Фото: Сиб.фм

Популярное эскорт-агентство запретило актеру Никите Кологривому пользоваться услугами своих сотрудниц.

Запрет появился после того, как звезда «Слова пацана» укусил официантку в новосибирском баре. Сообщение опубликовали в Telegram-канале агрегатора анкет девушек.

«Никите Кологривому запрещено пользоваться нашим сервисом из-за его неадекватного поведения. Напомним, ранее актер укусил девушку-официантку. Эскортницам мы настоятельно рекомендуем отказаться от встреч с этим персонажем», — гласит запись в Telegram-канале агентства.

Ранее актер Кологривый пожаловался на содержание в изоляторе Новосибирска.

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Галина Чебыкина
Журналист

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