Из-за драки в баре новосибирский актер Никита Кологривый лишится роли Жириновского

После инцидента в баре Новосибирска Никита Кологривый может лишиться роли Жириновского.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 марта актер Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска — он стал инициатором драки, а также укусил официантку. После чего, по решению Центрального суда, актер был арестован на семь суток.

Помимо ареста новосибирского актера убрали с афиши гала-концерта «Жванецкий», а также сняли с главной роли Жириновского. Поэтому, по словам бизнесмена Андрея Ковалева, владельца усадьбы Гребнево, в которой должны были проходить съемки, сейчас будет объявлен новый кастинг.