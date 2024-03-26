Как нужно разговаривать с ребенком о теракте: объяснила психолог в Новосибирске

В Новосибирске психолог пояснила, как следует разговаривать с ребенком о теракте.

В связи со страшным происшествием 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в результате которого погибло 139 человек, психологическая помощь крайне необходима как взрослым людям, так и детям. Поэтому психолог и гештальт-терапевт Марина Ананьева рассказала для АиФ-Новосибирск, как следует экологично разговаривать с ребенком о травмирующих происшествиях.

Психолог убеждена, что ребенок, живущий в социуме, так или иначе узнает о травмирующих событиях, однако он может задуматься, почему не узнал об этом лично от родителей, после чего ребенок может начать додумывать и пугаться собственных мыслей, которые введут его в тупик.

В таком случае, специалист просит родителей быть аккуратнее с фразами, например, «тебе об этом знать не нужно», так как ребенок может почувствовать себя отвергнутым и подумает, что родители не хотят воспринимать и разделять его чувства.

Марина Ананьева советует родителям разговаривать с ребенком о тяжелых ситуациях так, чтобы он не испугался еще больше в дальнейшем, при этом до него нужно аккуратно донести, что это не значит, что мир небезопасный и страшный.