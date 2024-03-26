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общество

Модель из Новосибирска победила в чемпионате по бодибилдингу: 10 горячих фото

Фото: соцсети Кристины Паршенко

Соревнования прошли на выходных 23 и 24 марта в Барнауле.

Жительница Новосибирска Кристина Паршенко стала победителем в категории фитнес-бикини до 169 см на соревнованиях, которые прошли в Барнауле 23 и 24 марта.

Она также получила звание абсолютной чемпионки в категории «фитнес бикини» в Сибирско-Фар Eastern (СФО). В группе миниатюрных спортсменок ростом до 169 см Кристина заняла первое место, получив денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

В настоящее время она активно готовится к участию в всероссийских и международных турнирах.

Фото Модель из Новосибирска победила в чемпионате по бодибилдингу: 10 горячих фото 2

Фото Модель из Новосибирска победила в чемпионате по бодибилдингу: 10 горячих фото 3

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Фото Модель из Новосибирска победила в чемпионате по бодибилдингу: 10 горячих фото 8

Фото Модель из Новосибирска победила в чемпионате по бодибилдингу: 10 горячих фото 9

Фото Модель из Новосибирска победила в чемпионате по бодибилдингу: 10 горячих фото 10

Фото Модель из Новосибирска победила в чемпионате по бодибилдингу: 10 горячих фото 11

Ранее Сиб.фм сообщал, что после концертов в Новосибирске и Кремле итальянца Pupo не пустят петь в Бельгии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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