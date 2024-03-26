Модель из Новосибирска победила в чемпионате по бодибилдингу: 10 горячих фото

Соревнования прошли на выходных 23 и 24 марта в Барнауле.

Жительница Новосибирска Кристина Паршенко стала победителем в категории фитнес-бикини до 169 см на соревнованиях, которые прошли в Барнауле 23 и 24 марта.

Она также получила звание абсолютной чемпионки в категории «фитнес бикини» в Сибирско-Фар Eastern (СФО). В группе миниатюрных спортсменок ростом до 169 см Кристина заняла первое место, получив денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

В настоящее время она активно готовится к участию в всероссийских и международных турнирах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что после концертов в Новосибирске и Кремле итальянца Pupo не пустят петь в Бельгии.