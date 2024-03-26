После концертов в Новосибирске и Кремле итальянца Pupo не пустят петь в Бельгии

Итальянского певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступлений в России.

Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж отменили участие популярного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци) из-за его выступлений в России, сообщают местные СМИ.

Трехдневное мероприятие, посвященное итальянской культуре, запланировано на начало июня. Фестиваль проводит итальянская диаспора, одним из главных гостей должен был быть Pupo. Но артиста убрали из программы по причине: «Не соответствует ценностям фестиваля».

Так, певец выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта, где состоялся «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей». А в конце прошлого года Энцо Гинацци пел в Новосибирске, отметив, что европейцу сейчас не так просто приехать в Россию.

Напомним, итальянец в столице НСО исполнил свои любимые хиты и пообщался со зрителями через переводчика. Он поблагодарил поклонниц, вручивших ему цветы, расцеловав их.