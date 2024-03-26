На новосибирской ТЭЦ-5 прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения прошли на ТЭЦ-5 в Новосибирске.

По данным пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области, сегодня в городе провели учение по предотвращению теракта на предприятии городского топливно-энергетического комплекса ТЭЦ-5.

К учебным мероприятиям привлекались должностные лица и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России, Правительства Новосибирской области, сотрудники и администрация подразделений ООО «СГК» и ТЭЦ-5.

Участники учений отработали алгоритмы реагирования при угрозе совершении вооруженного нападения и захвата заложников, совместные действия оперативных и экстренных служб, органов власти по локализации чрезвычайной ситуации.

Напомним, что в Новосибирской области усилят меры безопасности после теракта в «Крокусе».