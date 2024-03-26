Напавший на «Крокус Сити Холл» Мирзоев занимался ММА в Новосибирске

Один из террористов, атаковавших подмосковный торговый центр, Далерджон Мирзоев, занимался борьбой в Новосибирске.

Про увлечение бандита рассказал его сосед, ходивший с ним в один спортзал, пишет Telegram-канал Daily Storm.

«Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Ходил тоже в спортивный клуб «Зевс» на ММА. Лично я его, конечно, не знал», — рассказал мужчина.

Другие соседи Мирзоева заявили, что до января 2024 года он жил у родственников на улице Зорге в Новосибирске. Другие жильцы квартиры уехали оттуда утром 25 марта.

Ранее мы рассказывали, что еще троих причастных к теракту в Подмосковье мигрантов отправили в СИЗО.