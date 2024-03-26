Не отреагировавшая на теракт в Подмосковье Пугачева посочувствовала украинской певице

Примадонна, сбежавшая из России с началом СВО, ничего не сказала после расстрела людей в «Крокус Сити Холл».

Поклонники Аллы Пугачевой разозлились на своего кумира, которая не выразила соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холл». Некоторые сначала подумали, что 74-летняя артистка не читает жуткие новости из-за плохого здоровья, но выяснилось, что она активно просматривает соцсети.

Например, примадонна отреагировала на сообщение украинской певицы Натальи Могилевской, которой пришлось прервать концерт из-за воздушной тревоги.

«Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!», — написала Алла Пугачева.

Любители таланта артистки назвали ее лицемеркой.

Ранее мы писали о том, что в России предлагают ужесточить контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле».