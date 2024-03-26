Несколько случаев кори зарегистрировали в Новосибирской области

В Новосибирской области подтвердили несколько случаев кори.

Как сообщает «BFM-Новосибирск», Роспотребнадзор подтвердил информацию о том, что в Новосибирской области были зафиксированы несколько случаев заболеваний корью.

«Организовано медицинское наблюдение и иммунизация непривитых по эпидемическим показаниям. Последний случай заболевания зарегистрирован 22 марта 2024 года», — сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Сейчас специалисты выявляют людей, которые контактировали с заболевшими в двух школах Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске опубликован рейтинг худших гинекологий по версии 2ГИС.