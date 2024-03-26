Новая эпоха ХК «Сибирь». Что ждёт хоккейную команду после 14 лет руководства Фастовского

30 апреля истекают полномочия Кирилла Фастовского на посту генерального менеджера хоккейной команды «Сибирь». В материале Сиб.фм – об успехах и поражениях во время его управления, а также прогнозы о будущем клуба.

14 лет управлял «Сибирью»

Для начала о регалиях Кирилла Фастовского. Родился 28 сентября 1965 года в Москве. В 1987 году окончил Московский институт стали и сплавов. С 2000 по 2009 был генеральным менеджером в ЦСК, с 2009 по 2010 — спортивным директором МХЛ. В новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» Фастовский пришел в 2010 году и уже 14 лет занимает должность генерального менеджера. В первый же сезон под его руководством клуб попал в плей-офф КХЛ. Команду тогда считали слабой, но благодаря Фастовскому удалось принять участие в играх за Кубок Гагарина, считают спортивные критики. Также были заработаны первые и единственные на данный момент медали: бронза КХЛ у взрослой команды и бронза МХЛ у «Сибирских Снайперов» в 2015 году.

Кирилл Фастовский на своей должности следил за всем, что происходит в клубе. Именно при нем появилась знаменитая снежинка, которую узнают и за пределами России. В какой-то момент Фастовскому хотели поставить памятник в Новосибирске, но местные любители хоккея отказались от этой идеи после сезона 2015-2016 года. Команда вновь начала занимать не самые лучшие места. Так, в сезоне 2018/2019 «Сибирь» потерпела рекордное количество поражений и остановилась в четырех очках от зоны плей-офф.

Также новосибирцы заметили его работу со спортшколой и воспитанниками: многих перспективных ребят просто отпускали и не давали возможности развиваться в родной команде. Тем не менее, за все время управления клубом Кирилл Фастовский смог изменить его, дал ему возможность для развития, приглашал множество интересных игроков, в том числе из Европы и Америки.

Например, болельщикам запомнился финский игрок Ярно Коскиранта, который присоединился к клубу в 2013 году. Он провел в «Сибири» два сезона. Отличился эффективной обороной. В 2010 году в команду пришел Йонас Энлунд. Он отыграл шесть сезонов. Зрители заметили, что хоккеист может работать на льду с любым напарником и всегда находил взаимопонимание на площадке. Многие вспоминают Йори Лехтеря, который всегда с улыбкой выходил на лед, общался с болельщиками и отлично атаковал в игре – благодаря ему команда смогла преодолеть планку первого раунда плей-офф.

Всего при Фастовском ХК «Сибирь» шесть раз попадала в плей-офф.

Под руководством гендиректора большая часть болельщиков перестала думать, что «Сибирь» — аутсайдеры. Сам клуб также набрал популярность в медиапространстве, бренд стал узнаваемым.

Новое руководство

30 апреля с Фастовским истекает контракт. На смену ему придет Лев Крутохвостов. Ранее он был заместителем руководителя по спортивным вопросам филиала Федерации хоккея России в Новосибирске, а также возглавлял спортивную школу по хоккею «Сибирь». Кроме того, 22 марта назначен новый спортивный директор клуба. Им стал Виктор Миркулов, бывший генеральный менеджер ХК «Динамо». В этот же день названо имя нового исполнительного директора ХК «Сибирь». Это место занял Андрей Глазков, заместитель директора по эксплуатации «Сибирь-Арены».

По мнению спортивного комментатора Екатерины Василевич, пока нельзя однозначно сказать, положительно ли повлияют на клуб кадровые перестановки. Например, по поводу того же Крутохвостого, пришедшего на место Фастовского, она рассуждает так: «Пока он не светился на просторах хоккейного менеджмента».

«Справится ли новый генеральный директор с «Сибирью»? Пока в плюс идёт то, что с ключевыми игроками контракт продлил еще Кирилл Фастовский – потому первое время Крутохвостову не предстоят действительно сложные переговоры. Конечно, не продлён Илья Морозов, который традиционно доставляет хлопот менеджменту. Но для команды он представляет меньшую важность, чем Андреофф или Красоткин. Хотя всё равно слабо верится, что Илья захочет покинуть Новосибирск. Пока самая сложная из задач Крутохвостова – выбор нового главного тренера. Но, похоже, в этом вопросе уже наступила определённость», — рассуждает комментатор.

По её мнению, обновление менеджмента – в первую очередь банальный двигатель прогресса.

«Команда «Сибирь» уже как пару лет погрязла в стагнации, так пусть сдвинется с мёртвой точки хоть что-то, кроме нервов болельщиков. Ошибаться можно, и иногда это намного лучше, чем ничего не делать и приходить к такому же печальному бесплей-оффному результату», — пишет Василевич на сайте Чемпионат.

Комментатор подытожил, что методом проб и ошибок, рано или поздно «Сибирь» найдёт управленца, который станет для неё поистине легендарным. А возможно, и уже нашла, говорит Василевич.