Новосибирские родственники террориста Мерзоева отреклись от него

В Новосибирске живут родные Далерджона Мирзоева, расстреливавшего людей в «Крокус Сити Холле».

Мирзоев — один из четверых граждан Таджикистана, напавших на посетителей подмосковного торгового центра. Часть его родственников проживает в Новосибирске — они не понимают, как тот пошел на такое страшное преступление.

Ранее Мирзоев оформил временную регистрацию в городе и работал в такси. Несколько недель назад он уехал в Москву, о его планах в семье никто не знал. Родные прокляли Далерджона.

Напомним, в Россию террорист приезжал несколько раз на заработки, часть денег отправлял маме. В Таджикистане у него осталась беременная жена и четверо детей.