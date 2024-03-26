Новосибирский актер Кологривый может лишиться роли Жириновского после инцидента в баре

Известный актер Никита Кологривый может лишиться роли политика Владимира Жириновского после инцидента в новосибирском баре.

Кологривого приговорили к административному аресту на семь суток после драки, которая произошла ночью 19 марта. В результате инцидента, актеру предъявлены обвинения в неподобающем поведении и нарушении общественного порядка.

Из-за этого инцидента съемки фильма «Жириновский.Взлет» были приостановлены. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ковалев, у которого планировались съемки на территории его усадьбы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Никита Кологривый выходит на свободу.