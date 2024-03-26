27 марта актер из Новосибирска Никита Кологривый выйдет на свободу.

Завтра, 27 марта, новосибирский актер Никита Кологривый выходит на свободу после недельного ареста за дебош в кальянной Новосибирска.

Напомним, что актер приехал в родной город на кинофестиваль, который прошел 15 марта, где он встретился с журналистами, ответил на все интересующие вопросы. После чего Никита решил собрать всех своих фанатов на Гастрокорте, куда он опоздал и заставил ждать своих гостей почти два часа.

Актер даже успел посетить масленицу и плясал вместе с жителями города. Но на этом развлечения не закончились и Никита пошел дальше — в кальянную, из-за которой его веселье завершилось на ближайшую неделю.

В ночь с 18 на 19 марта актер отдохнул до такой степени, что устроил драку с сотрудниками заведения, после чего решил укусить официантку в порыве страсти.

Данным инцидентом занялась полиция и дело дошло до суда. В момент, когда Кологривый хотел покинуть родной город 21 марта, его успели перехватить и направили в суд. Там актера арестовали на 7 суток.

Осознав серьезность всех последствий, Никита начал извиняться за все, что совершил и отдельно попросил прощения у ни в чем не повинной официантки.

Пребывая в изоляторе, актер отметил, что это наказание «несоизмеримо жестоко» для него и ему не нравятся данные условия.