Под Новосибирском мужчина убил своего знакомого

Житель Новосибирской области признан виновным в убийстве знакомого.

Суд постановил, что 33-летний житель Новосибирской области виновен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, в апреле 2023 года осужденный распивал спиртные напитки со знакомым в одном из сел Новосибирского района. После этого между ними произошла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта осужденный нанес множественные удары по потерпевшему, в результате чего тот скончался на месте происшествия.

Суд присудил осужденному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском осудили женщину за реабилитацию нацизма.