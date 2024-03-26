Под Новосибирском осудили женщину за реабилитацию нацизма

В Новосибирской области завершилось уголовное дело о реабилитации нацизма.

Местная жительница была признана виновной по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за распространение материалов, выражающих неуважение к дням воинской славы России, совершенное публично через социальные сети.

По данным суда, в 2022 году 9 мая подсудимая, являясь администратором сообщества в одной из социальных сетей, опубликовала материалы, унижающие значение победы в Великой Отечественной войне.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы на 1 год с испытательным сроком в 1 год, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, чатов и групп в течение 1 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина убил сожительницу и спрятал тело в парке.