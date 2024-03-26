В Новосибирске мужчина убил сожительницу и спрятал тело в парке

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве своей сожительницы.

В августе 2023 года на территории Калининского района города произошел конфликт между подсудимым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей, в результате чего мужчина избил ее и нанес не менее трех ударов ножом, что привело к смерти женщины. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Для скрытия преступления он завернул тело в одеяло и мешки, а затем выбросил в овраг на территории парка «Сосновый бор». Впоследствии он заявил об исчезновении женщины.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год в исправительной колонии строгого режима.

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