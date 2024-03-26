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общество

После теракта в Подмосковье президент Таджикистана призвал земляков лучше воспитывать детей

Фото: соцсети

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отреагировал на устроенный земляками теракт в «Крокус Сити Холле».

Он призвал таджикистанцев уделять больше внимания воспитанию детей, чтобы уберечь их от совершения таких поступков и не порочить имя своего народа. Теракт Рахмон назвал постыдным и ужасным.

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал президент на открытии празднования Навруза в Душанбе.

Он отметил, что граждане должны беречь подростков и молодежь от влияния деструктивных и ужасающих групп и движений.

Напомним, расстрелявшие людей и поджегшие подмосковный торговый центр террористы — граждане Таджикистана.

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Галина Чебыкина
Журналист

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